Crédit : Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Béyoncé et Jay-Z accompagnés de leur fille Blue Ivy en 2018

publié le 22/04/2020 à 17:11

Les États-Unis ont dépassé hier mardi 21 avril, la barre de 800.000 personnes infectées par le Covid-19. Le pays qui est le plus touché par la pandémie de coronavirus déplore désormais 44.845 morts.



Si les célébrités ne cessent de rappeler les gestes barrières et incitent la population à rester confinée, c'est au tour de Blue Ivy, la fille de Beyoncé et Jay-Z de solliciter l'attention des citoyens. "Ma brillante petite-fille Blue a fait cette expérience pour montrer à quel point laver ses mains permet de combattre le virus", a écrit Tina Knowles, la mère de Beyoncé sur Instagram ce dimanche.

Cette légende était accompagnée d'une vidéo de la petite fille, qui à l'aide d'une expérience, montre à quel point il est important de bien se laver les mains pour combattre le virus. Pour son expérience "home made" la fillette s'est munie d'une assiette creuse couverte de poivre, représentant les microbes, et d'un récipient contenant du savon.

"Dans ce bol, j’ai une mixture de plusieurs savons différents, et dans cette assiette, c’est le coronavirus, ou tout autre virus. C’est en fait juste du poivre" commente la fillette de 8 ans avant de poursuivre : "On va donc mettre notre doigt dans le savon, assurez-vous d’en avoir beaucoup. Ensuite, mettez votre doigt au centre de l’assiette… et le virus s’éloigne" explique Blue Ivy au moment même où les grains de poivre s’écartent de son doigt savonné pour rejoindre les rebords de l'assiette.

"Si vous lavez vos mains, elles resteront propres, mais si vous gardez vos mains sales, vous pourrez attraper la maladie", a conclu la grande soeur des jumeaux Sir et Rumi avant de demander à la population de respecter les règles de confinement.