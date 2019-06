publié le 17/06/2019 à 10:23

Un épatant duo, pour la première fois réunis à l'écran. Dans Beaux-parents, co-signé par Hector Cabeyo-Reyès et Bénabar - également au casting - Josiane Balasko et Didier Bourdon se partagent l'affiche. Le film sera mercredi 19 juin 2019 en salles.



Si on avait déjà vu les deux acteurs dans Le Grand partage (2015), ils n'avaient à l'époque quasiment pas de scènes ensemble. "On s’apprécie mutuellement en tant qu'acteur [...] Les films, c'est des mariages de raisons et là ça a fonctionné", raconte Josiane Balasko au micro de RTL.

Dans Beaux-parents, Garance et Harold (joué par le chanteur Bénabar) forment un joli couple. Ils s'aiment, pensent à l'avenir. Mais lors d'un séminaire, Harold semble avoir trompé Garance, laquelle le met à la porte et pense trouver le réconfort auprès de Coline et André, ses parents interprétés par Josiane Balasko et Didier Bourdon. Le souci est qu'ils adorent leur fille mais qu'ils aiment aussi beaucoup leur futur ex-gendre et qu'ils vont avoir beaucoup de mal à se passer de lui, quitte à fâcher Garance.

> Beaux-Parents - Bande-Annonce Officielle - UGC Distribution

Beaux-parents est un épatant vaudeville familial, où un quiproquo en chasse un autre mais qui permet aussi d'aborder des thèmes plus sensibles comme le couple, la famille, la fidélité ou la transmission. Hector Cabeyo Reyès et Bénabar signent des dialogues précis et drôles, la mise en scène est soignée et le casting parfait. "Il y avait un bon dynamisme dans ce film et on était heureux de se retrouver sur le tournage", explique Josiane Balasko.



Bénabar dans un registre d'amoureux éconduit qui ne lâche rien face à Charlie Bruneau, formidable et ravissante comédienne vue dans la série En famille sur M6. "Bruno [Bénabar] a un côté gendre parfait", d'après Josiane Balasko. On y croise aussi Bruno Salomone. Et les deux acteurs principaux est un des atouts du film : le plaisir qu'ils prennent à jouer ensemble façon ping-pong est communicatif.