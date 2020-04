Coronavirus aux États-Unis : "Trump n'a aucune humanité", estime Marc Levy

publié le 20/04/2020 à 12:10

Depuis plus de 10 ans, Marc Levy vit à New York avec sa famille. L'auteur de Et si c'était vrai raconte l'atmosphère de la ville, qui habituellement ne dort jamais. Il a également des propos très durs, notamment à l'encontre de Donald Trump..

"La ville est en elle-même méconnaissable (...) Mais on n'a pas d'obligation de 'restez chez vous'. Nous on s'est auto-confinés depuis le début par prudence et par peur aussi évidemment. Le plus frappant, c'est le son incessant des sirènes d'ambulances qui vous rappellent à la gravité de la situation", explique Marc Levy.

Il poursuit en attaquant Trump et sa gestion de l'épidémie aux États-Unis : "Trump n'a aucune humanité. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, ce n'est pas partisan. Trump c'est un homme narcissique, qui n'a d'intérêt que pour sa personne (...) Il a eu un comportement cynique et calculé dans lequel il savait que sa réélection dépendait du système d'économie américaine", poursuit l'auteur.