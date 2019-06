publié le 17/06/2019 à 11:17

Des années qui ne s'oublient pas. Pour Josiane Balasko, à l'affiche de Beaux-parents aux côtés de Didier Bourdon et Bénébar, la troupe du Splendid est un souvenir gravé à tout jamais dans sa mémoire. Si cette époque restera à tout jamais une période heureuse, il ne faut pas parler de nostalgie.

"Je ne suis pas nostalgique, on a eu la chance de vivre ses années-là en étant créatif, en étant enthousiaste, on avait qu'une envie, c'était de jouer", explique-t-elle au micro de RTL. "On faisait tout nous-même, [Christian] Clavier s'était pété le dos en faisant un truc en bois, enfin tout le monde mettait la main à la pâte", se souvient Josiane Balasko dans un sourire.



"C'était quelque chose de très positif, [Michel] Blanc faisait le comptable, on servait des soupes l'hiver et des glaces l'été", raconte-t-elle avant d'ajouter : "Ce serait de la nostalgie si après il ne s'était rien passé", conclut Josiane Balasko.