publié le 22/04/2020 à 21:49

C'est une situation qui interroge beaucoup de fans : Bruce Willis est confiné avec son ex-femme Demi Moore et leurs trois enfants, Rumer 31 ans, Scout 28 ans et Tallulah 26 ans, et non pas avec sa femme Emma Heming et leurs deux filles de 8 et 5 ans.

Loin d'être la cause d'un conflit entre l'acteur et son épouse, Scout Willis, a révélé la raison de ce curieux choix lors d'un podcast Dopey (podcast américain). La fille de Bruce Willis et Demi Moore à faire part de son quotidien de confinement avec ses deux parents divorcés, et a expliqué qu'il s'agissait simplement d'un concours de circonstances.



"Ma belle-mère était censée venir ici avec mes petites soeurs, mais ma jeune soeur, qui est maintenant sur le point d’avoir 6 ans, qui jouait dans le parc, n’avait jamais entendu parler des aiguilles hypodermique, alors elle a essayé d’enfoncer sa chaussure dedans et s’est piqué le pied" explique Scout. Emma Heming est donc restée plus de temps que prévu à Los Angeles afin d'attendre les résultats médicaux de sa fille. Entre temps, les mesures de confinement se sont renforcées aux États-Unis ce qui fait que la femme de Bruce Willis n'a pas pu rejoindre le reste de la grande famille.

Ce sont deux parents si ringards, adorables, des années 90 Scout Willis Partager la citation





Une situation surprenante que la jeune femme a raconté aux auditeurs de Dopey. Scout en profité pour taquiner ses parents et faire part de la chance qu’elle ressent de les avoir tous les deux réunis dans sa maison d'enfance : "C’était vraiment drôle d’avoir mes deux parents dans la maison où ils nous ont élevés, ce qui était vraiment mignon. Ce sont deux parents si ringards, adorables, des années 90, dans une petite ville où ils ont choisi d’élever leurs enfants et non à Los Angeles. C’était assez mignon", se réjouit Scout.

La famille Willis-Moore poste régulièrement des photos originales de leur confinement sur les réseaux sociaux. Cette situation inédite ne perturbe en rien l'harmonie de la grande famille recomposée. Bruce Willis et sa femme Emma Heming sont régulièrement en contact. Cette dernière commente par ailleurs avec humour les photos postés par Bruce, Demi ou ses beaux-enfants.