César 2020 : pourquoi Marina Foïs était-elle absente de la cérémonie ?

La tumultueuse cérémonie des César 2020 a vivement secoué le cinéma français. Une soirée agitée, en raison, en partie, de la remise du César du meilleur réalisateur à Roman Polanski. Une cérémonie sous haute tension, à laquelle Marina Foïs n'était pas conviée.

"Je n’y étais pas cette année. Vous n’êtes pas sans savoir que je suis, avec d’autres, à l'origine d’une tribune contre la gouvernance des César... Je n'y étais donc pas la bienvenue", a confié l'actrice à Vanity Fair. En effet, l'actrice fait référence à une tribune visant l'institution, publiée dans Le Monde quelques semaines avant la prestigieuse cérémonie.

Dans cette dernière, plus de 200 personnalités du cinéma français s'accordaient à réclamer plus de démocratie au sein de l'Académie des César et à demander une nouvelle gouvernance. Quelques jours après la publication de la tribune, la direction de l'Académie des César annonçait une démission collective.

Quand Adèle se lève, c’est une colère physique Marina Foïs Partager la citation





Si la présence de Marina Foïs n'était pas souhaitée, cette dernière a tout de même suivi la remise des prix entourée de ses amis. Lors de son entretien avec Vanity Fair, l'actrice est revenue sur le moment clé de la cérémonie : le départ fracassant d'Adèle Haenel et de Céline Sciamma, après que le César du meilleur réalisateur a été attribué à Roman Polanski.

"Quand Adèle se lève, c’est une colère physique, une violence inscrite dans le corps des femmes qui resurgit brutalement. Il n’y a pas à se sentir modéré face à ça ni à commenter : ça ne peut pas être autrement. Quand on a subi ça, on ne peut rester modérée", a déclaré Marina Foïs.