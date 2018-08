publié le 24/08/2018 à 12:52

Marina Foïs ne se laissera pas faire par les haters homophobes sur les réseaux sociaux. La comédienne française l'a prouvé ce vendredi 23 août dans une publication mise en ligne sur Instagram et dans laquelle elle revient sur les vives réactions qu'a suscitées une autre de ses publications partagée lundi 20 août, rapporte un article du Huffpost. "Je n’ai pas supprimé ma photo précédente, la communauté Instagram a supprimé cette photo de Tom Bianchi".



Intitulé Fire Island Pines: polaroid, ce cliché dans lequel on peut voir plusieurs hommes en maillot de bain s'enlacer avec sensualité, n'est aujourd'hui plus disponible sur le compte de Marina Foïs.

En cause ? Un signalement massif de la part d'internautes visiblement homophobes. Le HuffPost rapporte en en effet que plusieurs commentaires haineux ont été postés sous la publication tels que : "honteux", "Au secours" et "Retirez immédiatement cette photo où je demande à Instagram de vous bloquer".

"Les photos de Bianchi constituent un témoignage inestimable sur une mutation majeure de l’histoire queer", rapporte Marina Foïs dans sa publication. La comédienne rappelle ensuite que ce "spécialiste du nu masculin" est aussi "le co-fondateur d'une compagnie de bio-technologie qui lutte contre le sida."

Un post "100% hétéro"

Jeudi 23 août, Marina Foïs a publié un autre cliché pour faire taire ses haters : une photo d'elle et de Romain Duris, tirée de la pièce de théâtre Démons. On peut voir le comédien attraper violemment la gorge de Marina Foïs et la forcer à l'embrasser. "Aurais-je autant de commentaires sur ce post 100% hétéro", s'interroge alors la comédienne dans cette publication, là aussi largement commentée.

"Une langue dans une bouche... pas de mains dans le slip à se tripoter les boules. Oui, je préfère ! Je vais m attirer les foudres ?!", a réagi une internaute tandis qu'une autre personne s'obstine : "Quelle provocation ! En tout cas la première photo qui a été supprimée, quelle honte de publier cela !!!!!". La pédagogie sur les réseaux sociaux a encore de beaux jours devant elle.