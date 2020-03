Après les César 2020, le hashtag #JeSuisVictime s'impose sur Twitter

publié le 03/03/2020 à 19:08

La cérémonie des César 2020 a été marquée par la polémique Polanski : le réalisateur accusé d'agression sexuelle par douze femmes, a remporté trois César, dont celui du meilleur réalisateur pour son film J'accuse.

Une récompense qui ne passe pas. L'actrice Adèle Haenel avait quitté la salle Pleyel au moment de l'annonce du résultat en scandant "Bravo la pédophilie !". Et si l'affaire Polanski secoue le cinéma français, elle a aussi bouleversé le réseau social Twitter qui voit émerger un nouveau hashtag symbole de la dénonciation : #JeSuisVictime.



Apparu à la suite de la cérémonie, le hashtag #JeSuisVictime déclenche une nouvelle vague de dénonciation des violences sexuelles sur Twitter. En 48 heures, plus de 80.000 tweets ont été publiés selon la comptabilité dressée par la plateforme de veille Visibrain, pour France Inter. Un score comparable à celui de #Balancetonporc en 2017. Via le réseau social, femmes et hommes prennent la parole et témoignent des agressions sexuelles qu'ils ont vécu.

je sui rentrée dans l'ascenseur, il est entré avec moi. je ne me souviens de rien d'autre. je me suis retrouvée sur le parking sans ma culotte. j'étais une enfant. il m'a brisée. #JeSuisVictime pic.twitter.com/k8E0IZpCwF — lois (@deferlantes_) February 29, 2020

J’avais 14 ans.

J’ai été forcé, attaché, brûlé, je pleurais. Je n’en dirai pas plus.



Mais bon c’était pour « rire » et j’étais « belle » quand je pleurais....#JeSuisVictime — 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐞 (@ju_dgyy) March 2, 2020

80% des abus sexuels commis par des proches

Le hashtag est apparu peu de temps après le #CésarDeLaHonte en soutien à Adèle Haenel. Un élan de courage qui force le respect : nombreux sont les internautes qui ont réagi au hashtag avec des messages de soutien a l'égard des victimes qui ont osé prendre la parole publiquement.



Il en est de même pour le collectif féministe #NousToutes qui a témoigné de son soutien via un tweet. Le collectif a lancé un autre hashtag le #JaiPasDitOui qui fait suite à son enquête anonyme lancée le 6 février. Plus de 100.000 personnes avaient participé à cette enquête sur le consentement sexuel et le résultat est sans appel : 9 femmes sur 10 ont déjà eu le sentiment de subir une pression de leur partenaire pour avoir un rapport sexuel. Dans 88% des cas, cela s'est produit plusieurs fois.

Nous vous croyons.

Vous êtes fortes et courageuses.

Vous n’y êtes pour rien.

Les violences sont graves et interdites par la loi.

Nous sommes à vos côtés.#JeSuisVictime — #NousToutes (@NousToutesOrg) February 29, 2020

Parmi les nombreux témoignages recensés sous le #JeSuisVictime, beaucoup de récit dénoncent l'inceste. En 2015, le Collectif féministe contre le viol (CFCV) avait brisé une idée reçue, les agresseurs ne sont pas que de inconnus, bien loin de là. En effet "Près de 80% des agresseurs sont des proches" rappelait la campagne qui a été diffusée sur une dizaine de chaînes de télévision.

#JeSuisVictime de quelqu’un qui aurait dû m’élever, m’éduquer, me protéger... et non m’apprendre à 5 ans comment faire une fellation. Il m’a violé jusqu’à mes 15 ans. Il n’a pas été jugé coupable.

C’était « notre petit secret ».

« Petit secret » qui me flingue tous les jours. — Éden de St. Anicet ‼️ TWEET EPINGLÉ ‼️ (@mael_pfr) March 1, 2020

#JeSuisVictime c’était le compagnon de ma mère quand j’avais 12 ans. La scène s’est répété, par un ami. Un mois avant mes 18 ans, il y a 2 ans. Je n’ai pas porté plainte, il a gâché ma vie, je ne voulais pas gâcher la sienne. — le soleil de ta vie (@MarieBeveren) March 2, 2020

La police nationale a elle aussi réagit à cette nouvelle prise de parole collective. Dans un tweet, elle rappelle que des policiers spécialement formés sont disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. La Police Nationale appelle également dans son tweet, à porter plainte et déclare qu'il ne faut "rien laisser passer".

[#JeSuisUneVictime] Si un tweet permet de prendre la parole, sachez que des policiers spécialement formés sont à votre écoute 24h/7j sur https://t.co/eSYY2E8CT2



Si vous êtes victime d’une infraction à caractère sexuel ou sexiste, déposez plainte pour #NeRienLaisserPasser. pic.twitter.com/Nq1fzMi9K4 — Police nationale (@PoliceNationale) March 2, 2020