César 2020 : Adèle Haenel réagit après avoir quitté la cérémonie

publié le 29/02/2020 à 19:15

"Ils voulaient séparer l’homme de l’artiste, ils séparent aujourd’hui les artistes du monde". L'actrice Adèle Haenel prend la parole pour la première fois après sa sortie très remarquée de la salle où se déroulait la 45e cérémonie des César vendredi 28 février. Roman Polanski, accusé de viols, y a été récompensé pour la réalisation de son dernier film, J'accuse.

"Ce qu’ils ont fait hier soir, c’est nous renvoyer au silence, nous imposer l’obligation de nous taire", réagit l'actrice auprès de Mediapart. C'est dans ce même média qu'elle accusait en novembre dernier le réalisateur Christophe Ruggia "d'attouchements". Depuis, une enquête a été ouverte pour agressions sexuelles et l'actrice a porté plainte.

Même si elle se félicite de certaines prises de parole, comme celle d'Aïssa Maïga pour plus de diversité dans l'industrie du cinéma et celle de Lyna Khoudri, récompensée pour sa prestation dans le film Papicha, Adèle Haenel fustige un monde conservateur. "Toute la soirée a tourné autour de l’idée que l’on ne pourrait plus rien dire, 'comment on va rire maintenant si on ne peut plus se moquer des opprimés'. Mais si on riait aussi de nous-mêmes, si on riait aussi des dominants ?", suggère-t-elle.

Plusieurs personnalités ont apporté leur soutien à l'actrice, quittant la salle au même moment qu'elle comme Aïssa Maïga ou a posteriori, comme Sara Forestier. "J'aurai dû quitter la salle", a écrit cette dernière en légende d'une publication Instagram samedi. "C'est notre responsabilité, à nous gens du cinéma. Et profondément je me sens mal."