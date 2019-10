Céline Dion répond aux critiques sur "sa maigreur"

publié le 02/10/2019 à 11:24

Céline Dion contre-attaque. Alors que la chanteuse est attendue de pied ferme par ses fans français au festival des Vieilles Charrues le 16 juillet 2020, c'est sur son poids que la star a décidé de se confier.

Critiquée depuis de nombreux mois sur sa "maigreur" par ses fans des quatre coins du monde, Céline Dion prend la parole. "J'ai toujours été très maigre (...) Les gens disent 'elle est trop maigre', mais je travaille dur. J'adore bouger c'est pourquoi je perds du poids. Je fais des exercices quatre fois par semaine", explique-t-elle au média américain People Magazine.

Après des années dans l'industrie musicale et de très nombreux succès, Céline Dion poursuit son entretien en expliquant qu'elle ne fait plus attention aux commentaires négatifs. "Si vous ne voulez pas être critiqué, vous êtes au mauvais endroit [dans la musique]. Je ne retiens que ce qui est bon pour moi (...) Je dois me concentrer sur ce qui me convient, ce que je ressens et enfin : vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde", poursuit l'interprète de Flying on my own.