Céline Dion - Lying Down (Official Audio)

publié le 18/09/2019 à 15:14

Céline Dion a dévoilé trois nouvelles chansons de son nouvel album ce mercredi 18 juin 2019 : Imperfections, Courage et Lying Down. Courage est le titre du nouveau disque, le premier en langue anglaise de l'artiste canadienne depuis Loved Me Back To Life commercialisé en 2013.

La star québécoise a déjà confié quelques indiscrétions sur ce nouvel album. Après avoir travaillé avec P!nk en septembre 2016 sur le titre Recovering (dédié à René Angélil), elle a collaboré avec Sia. L'autrice-compositrice-interprète australienne lui a écrit une chanson qui s’appelle Baby.

En juin 2019, Céline Dion avait déjà dévoilé un premier single intitulé Flying On My Own. Une chanson survitaminée qui signe un retour à la vie et à la joie. En cette mi-septembre, l'équipe de la chanteuse a dévoilé la pochette de ce nouvel album. On peut voir Céline Dion vêtue d'une robe moulante de soirée rouge. Debout, les yeux fermés, elle pose devant un brasier qui illumine la nuit noire.

Outre la sortie de cet album, Céline Dion va reprendre la route pour une tournée mondiale Courage. L'artiste ne se produira plus à Las Vegas après des années de bons et loyaux services. Yves Aucoin, le concepteur de la scène pour les shows de Céline Dion, a confié à nos confrères du Journal du Québec que "le spectacle sera plus flamboyant et audacieux que les précédents". Les effets visuels seront en effet gérés par un studio qui a créé de gigantesques tableaux pour P!nk, Taylor Swift ou Katy Perry.