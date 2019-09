Céline Dion dévoile les dates de sa tournée française en 2020

publié le 26/09/2019 à 09:15

Céline Dion avait enflammé la toile avec l'annonce de son album Courage dont trois titres sont déjà disponibles. Sa tournée mondiale "Courage World Tour" a débuté jeudi 19 septembre par un véritable triomphe à Québec. Près de 20.000 fans ont pu découvrir son nouvel album en exclusivité. Céline Dion entame sa première tournée nord-américaine depuis 10 ans et, surtout, première tournée mondiale sans son défunt mari, René Angelil.



Pour le plus grand plaisir de ses fidèles, la tournée de la diva canadienne passera également par la France les 26, 27, 30 juin et 1er juillet 2020 à Paris la Défense Arena. Elle sera également présente à la 28e édition du grand événement musical de Carhaix, le Festival des Vieilles Charrues. Une tournée qui annonce des concerts "plus flamboyants et audacieux que les précédents", selon Yves Aucoin, le concepteur de la scène pour les shows de Céline Dion, au Journal du Québec.

