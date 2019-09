VIDÉO - Céline Dion se démaquille dans le clip artistique d'"Imperfections"

Céline Dion - Imperfections (Official Video)

publié le 27/09/2019 à 15:09

Céline Dion nous invite à la suivre lors d'un photoshoot particulièrement artistique pour le nouveau clip qui vient illustrer sa chanson, Imperfections. Il s'agit là pour la chanteuse canadienne de montrer ses failles dans le texte et dans cette vidéo de presque 4 minutes entièrement en noir et blanc.

Imperfections est l'une des toutes nouvelles chansons de la star québécoise qui compose son album Courage. Dans le clip, on peut voir Céline Dion s'amuser avec de gigantesques robes de créateurs dans un studio photo. L'artiste est une grande fan de mode et une observatrice assidue des défilés des différentes "fashion weeks" du monde entier. Ses apparitions souvent grandioses et pleines d'humour font les joies des photographes.

Grandes robes de soirée blanches ou noires se succèdent dans le clip avec des images de Céline Dion très mélancolique en train de retirer son maquillage. "J'ai mes propres imperfections, j'ai ma collection de cicatrices à cacher, moi aussi", chante-t-elle.

Céline Dion viendra peut-être défendre ce nouveau titre et certains de ses tubes historiques partout dans le monde avec sa nouvelle tournée Courage. Elle se produira également aux Vieilles Charrues à Carhaix dans le Finistère le 16 juillet 2020 lors d'un "concert exceptionnel".