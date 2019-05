Quentin Tarantino (avec sa femme Daniella Pick) en compétition à Cannes avec "Once Upon A Time... In Hollywood"

publié le 25/05/2019 à 08:56

Après une dizaine de jours d'intense compétition, le Festival de Cannes cru 2019 touche à sa fin. Et dernier événement immanquable de cette 72e édition : la célèbre cérémonie de clôture samedi 19 mai. Après une dernière montée des marches, les personnalités du cinéma prendront place dans le palais des festivals de Cannes, où seront, comme chaque année, distribuées les palmes.



La cérémonie sera retransmise en direct et en clair sur Canal + à partir de 19h15 et sur la TV Festival de Cannes, accessible sur YouTube et Dailymotion. La soirée sera ouverte par le journal du festival, suivie de la traditionnelle montée des marches et enfin la cérémonie de clôture. Le palmarès sera également annoncé et commenté sur RTL et sur RTL.fr.

Alors, quel film sera désigné grand vainqueur de ce 72e Festival de Cannes ? Le jury présidé par Alejandro González Iñárritu choisira parmi les 21 films en compétition. Qui de Quentin Tarantino, Ken Loach ou encore Bong Joon-ho remportera la Palme d'Or ? Réponse ce samedi 25 mai 2019.