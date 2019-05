publié le 22/05/2019 à 20:15

Depuis maintenant huit jours, la compétition bat son plein : après Jim Jarmusch, Pedro Almodovar et les frères Dardenne, c'est au tour de deux autres candidats à la Palme d'or de faire leur entrée sur la Croisette. Tous deux habitués du Festival de Cannes, l'un vient d'outre-Atlantique, Xavier Dolan, l'autre du Nord de la France, Arnaud Desplechin.



Dans Matthias et Maxime, Xavier Dolan revient à ses amours (non imaginaires) : le Québec et les relations maternelles houleuses. Un baiser entre deux amis d'enfance vient troubler leur relation, leur équilibre social et leur être tout entier. Si le réalisateur de 30 ans a déjà été nommé cinq fois dans diverses catégories, c'est la première année qu'il est en compétition officielle pour la prestigieuse Palme d'Or.

Retour aux sources également pour Arnaud Desplechin qui s'est installé dans sa ville natale pour Roubaix, une lumière. Au cœur de la misère, deux femmes (Léa Seydoux et Sara Forestier) - amantes, toxicomanes et alcooliques - sont arrêtées pour le meurtre d'une de leur voisine. Malgré plusieurs nominations, la dernière étant pour Jimmy P. (Psychothérapie d'un indien des Plaines) avec Mathieu Amalric et Benicio del Toro en 2013, le cinéaste n'a encore jamais reçu de prix à Cannes.

> "Roubaix, une lumière" - Extraits Date : 22/05/2019