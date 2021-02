Evan Rachel Wood accuse Marilyn Manson de l'avoir "abusée"

publié le 01/02/2021 à 15:20

C'est un acte de courage d'Evan Rachel Wood. Sur Instagram, l'actrice de la série Westworld révèle le nom de son agresseur, quelques années après avoir confié publiquement en 2016 au magazine Rolling Stone qu'elle avait victime de viols quand elle était "en couple".

"Le nom de mon agresseur est Brian Warner, aussi connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson. Il a commencé à me prendre sous sa coupe lorsque j’étais adolescente et il a abusé de moi de manière horrible pendant des années", démarre Evan Rachel Wood. L'actrice et le chanteur ont été en couple, publiquement, à partir de 2007, quand elle avait 19 ans. Ils se sont fiancés en 2010, avant de se séparer quelques mois plus tard.

"Il m’a lavé le cerveau et manipulé pour me soumettre. J’en ai assez de vivre dans la peur de la vengeance, de la calomnie ou du chantage", poursuit Evan Rachel Wood, avant de conclure : "Je suis ici pour exposer cet homme dangereux et interpeller les professions qui l’ont laissé agir, avant qu’il détruise d’autres vies. Je me tiens aux côtés des nombreuses victimes qui ne veulent plus rester silencieuse."

En 2016, dans un entretien pour le magazine américain Rolling Stone, Evan Rachel Wood avait confié publiquement avoir été violée : "J'ai été violé par une personnalité lorsque nous étions ensemble. Et une deuxième fois par le propriétaire d'un bar (...) Je ne pense pas que nous vivons à une époque où les gens peuvent se taire encore plus longtemps. Ce n'est pas possible dans l'état du monde où le sexisme et la bigoterie sont flagrants".

En 2018, devant le Congrès américain, pour améliorer une loi protégeant les victimes de violences sexuelles, elle explique : "Sept ans après mes viols, on m’a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique (...) J’ai fait deux tentatives de suicide qui m’ont conduite à l’hôpital psychiatrique (...) J’ai commencé à être aidée par des professionnels pour gérer mes traumatismes".

Plusieurs autres témoignages contre Marilyn Manson

Depuis la publication de son témoignage sur Instagram, plusieurs victimes ont aussi dénoncé les agressions et les abus du chanteur. Comme le rapporte le média américain Vanity Fair, quatre autres victimes ont aussi posté leurs témoignages après le message d'Evan Rachel Wood. Elles détaillent les violences sexuelles, les abus psychologiques, les manipulations de Marilyn Manson. Trois des quatre victimes confient qu'elles souffrent toujours de "stress post-traumatique", après les agressions de ce dernier. Vanity Fair précise que l'équipe de représentants de Marilyn Manson "dément toutes ces accusations".

Comme le rappelle The Hollywood Reporter, Marilyn Manson était déjà visé par des plaintes en mai 2018, quelques mois après l'émergence du mouvement #MeToo. Un rapport de police avait été rédigé pour dénoncer "des crimes sexuels" qui auraient eu lieu en 2011. En août 2018, le bureau du procureur du district de Los Angeles avait annoncé qu’il refusait de poursuivre cette affaire "en raison de l’absence de preuves".