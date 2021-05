Britney Spears juge les documentaires à son sujet "hypocrites" sur Instagram

publié le 05/05/2021 à 18:44

Britney Spears ne cesse de revenir dans la lumière. Si ce n'est pas (encore) par la musique, la chanteuse américaine agite les réseaux sociaux avec son combat judiciaire contre son père et les récents documentaires qui lui ont été dédiés. La dernière critique en date a été aperçue sur le compte Instagram de la star, son dernier lieu d'expression libre et sans filtre.

"2021 est définitivement meilleure que 2020 mais je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, écrit Britney Spears en légende d'une vidéo dansante dont elle a le secret. Tellement de documentaires à mon sujet cette année ! (...) Que puis-je dire ? Je suis profondément flattée ! Ces documentaires sont tellement hypocrites… Ils critiquent les médias et font exactement la même chose", avance la chanteuse américaine Britney Spears à grand renfort d'émojis.

"Je ne vous connais pas, mais je suis contente de vous rappeler que, même si j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie, j'ai aussi vécu des moments incroyables. Malheureusement, mes amis, je pense que le monde est plus intéressé par le négatif", regrette-t-elle avant de parler de son jardin et sa future petite mare pour carpes koï...

Ce n'est pas la première fois que Britney Spears sort de son silence après la diffusion du documentaire Framing Britney Spears réalisé par The New York Times. Un documentaire qui retrace la carrière de la chanteuse, sa descente aux enfers, sa mise sous tutelle, le "media bashing" et "slut-shaming" dont elle a été victime. Britney Spears avouait il y a quelques semaines encore ne pas avoir regardé entièrement Framing Britney Spears. Elle reconnaissait malgré tout que ce qu'elle a pu voir l'embarrassait car le film "braque les projecteurs sur [elle]. J'ai pleuré pendant deux semaines et je continue souvent de pleurer ! Je fais ce que je peux avec ma spiritualité pour préserver ma joie et mon bonheur", écrivait-elle toujours sur Instagram.

Dans la première partie de son message, la chanteuse écrivait : "On a toujours fait des suppositions sur ma vie, j'ai toujours été scrutée et jugée !!! Pour ma santé mentale, j'ai besoin de danser toutes les nuits de ma vie (...) J'ai été exposée toute ma vie aux yeux de tous en faisant le show sur scène. Cela demande beaucoup de force de croire en l'univers avec sa propre vulnérabilité car j'ai toujours été tellement jugée, insultée et embarrassée par les médias, et je le suis toujours d'ailleurs".