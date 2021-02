Pourquoi les fans de Britney Spears s'en prennent-ils à Justin Timberlake ?

publié le 08/02/2021 à 17:33

18 ans après leur rupture, Britney Spears et Justin Timberlake sont de nouveau sous le feu des projecteurs. En cause, la diffusion du documentaire Framing Britney, le 5 février dernier, aux États-Unis, production de la chaîne Fox et de la plate-forme Hulu. En 75 minutes, il revient sur les grands moments de la carrière de "BritBrit" : de son succès fulgurant à sa mise sous tutelle en passant par sa descente aux enfers.

Comme le précise le média américain Yahoo, Framing Britney diffuse une interview de 2003 où Britney Spears doit se défendre après que Justin Timberlake l'ait accusé de l'avoir trompé. En 2002, il avait d'ailleurs sorti d'ailleurs Cry Me A River pour "se venger" de la supposée infidélité de "BritBrit".

En 2003, la journaliste de la chaîne ABC demande à Britney Spears : "Vous lui avez brisé le cœur, vous lui avez fait quelque chose qui l'a profondément fait souffrir. Mais, que lui avez-vous fait ?". Ce à quoi lui répond la star : "Je pense que chacun a une version de l'histoire, techniquement je ne dis pas qu'il a tort, mais je ne dis pas non plus qu'il a raison". Il n'en fallait pas plus pour que les fans de "BritBrit" monte au créneau dénonçant l'attitude de Justin Timberlake et la campagne de dénigrement médiatique dont a été victime la chanteuse à l'époque.

Le chanteur est accusé d'avoir profité du scandale pour construire sa carrière

L'attitude de Justin Timberlake, qui a traîné dans la boue Britney Spears ne passe pas du tout auprès d'une partie du public. "Honnêtement Justin Timberlake m'irrite du mauvais côté depuis 2002 et sa manière dont il a géré sa rupture avec Britney Spears", explique ainsi un internaute tandis que d'autres postent des photos de détritus en y taguant le chanteur.

Ils et elles l'accusent d'avoir profité de "la misogynie régnante" de l'époque pour "enfoncer BritBrit" tout en surfant sur la vague de la polémique pour "construire sa carrière". Certains et certaines n'hésitent pas non plus à écrire que "sans Britney Spears, Justin Timberlake n'aurait jamais connu le succès". Comme le conclut Yahoo, l'équipe de la communication du chanteur a refusé de commenter ces accusations.

