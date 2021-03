Crédit : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Britney Spears et son petit ami Sam Asghari en 2019 à Hollywood

publié le 05/03/2021 à 12:19

Britney Spears est amoureuse et elle le partage avec ses abonnés. Sur Instagram, la star qui a pu enfin bénéficier d'une réhabilitation médiatique et publique après le documentaire Framing Britney Spears, a publié deux vidéos pour l'anniversaire de son compagnon Sam Asghari.

"Joyeux anniversaire à l'homme qui me fait toujours rire", écrit Britney Spears dans son message illustré par des émojis festifs. La star exécute quelques pas de danse en peignoir et dans une immense cabine de douche sur son titre Toxic. Et pour le refrain, à la place du traditionnel son aigu, Britney Spears colle son visage sur la vitre de la douche pour reproduire le son.

Dans la deuxième vidéo, son compagnon le coach sportif Sam Asghari, danse lui aussi sur Toxic. Une chorégraphie dans la même cabine de douche et en peignoir, avec le même geste, visage collé contre la vitre, pour reproduire le son du refrain de Toxic. "Qui le fait le mieux ???" demande Britney Spears à ses abonnés, qui, sans spoilers répondent que "BritBrit" est la gagnante de ce duel.