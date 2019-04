Booba vs Kaaris : les nouvelles conditions d'un combat tant attendu

publié le 02/04/2019 à 15:45

Leurs fans n'y croyaient plus mais ça y est, c'est officiel : Booba et Kaaris vont bel et bien monter sur le ring pour en découdre. Ces derniers jours, l'organisation du combat dans l'octogone entre les deux rappeurs ennemis a connu une réelle avancée puisqu'ils devraient signer la dernière proposition du contrat rédigé par le promoteur SHC, une fédération suisse de MMA, le sport de combat que les deux artistes ont choisi pour s'affronter.



Longtemps pressenti à Bruxelles le vendredi 5 avril, le combat aura finalement lieu en Suisse, à Genève, en septembre prochain. La fédération leur proposerait une impressionnante somme d'argent puisque le vainqueur empocherait 1,5 million d'euros et le perdant 500.000 euros. De quoi faire oublier le goût amer de la défaite.

Parmi les clauses connues du contrat négocié par Booba et Kaaris pour leur "combat du siècle", figure un point d'exigence du Duc pour le moins insolite. Sur les réseaux sociaux, il a affirmé qu'un kebab aurait été ajouté au règlement de l'octogone et impose aux producteurs de la rencontre de lui en offrir un, peu importe qu'il gagne ou perde.

En attendant, les provocations continuent

Frères ennemis du rap français après avoir été amis proches, Booba et Kaaris ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis en octobre dernier à la suite de leur bagarre à l'aéroport parisien d'Orly en août. Ils avaient effectué dans la foulée trois semaines de détention provisoire.



Depuis, les deux artistes ne cessent de se provoquer par posts interposés sur les réseaux sociaux. Dernièrement, Kaaris, qui n'a pas encore signé son contrat, a affirmé avoir déjà commencé son entraînement : "J'suis prêt sale fils de chèvre. [...]. Pour l'instant je m'entraîne", a-t-il confié sur Instagram.

Un message auquel Booba n'a pas manqué de riposter en se moquant de l'entraînement intensif que s'impose son adversaire et en rappelant qu'il attend toujours sa siganture : ""C'est bien mon dindon!! Continue à courir c'est c'que tu fais de mieux... Pour commencer signe le contrat ! Jure tu tournes encore en GTS". Le ton est donc donné pour ce combat qui devrait tenir toutes ses promesses dans 6 mois.