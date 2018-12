VIDÉO - Booba s'entraîne avec Karim Benzema pour son combat face à Kaaris

publié le 28/12/2018 à 13:28

Les deux hommes sont décidément inséparables. Le rappeur Booba et le footballeur Karim Benzema, ont partagé une intense séance de sport à Miami, ville dans laquelle réside l'artiste de 42 ans. Au programme : séance d'abdominaux, de cardio et de boxe.



Le but pour le Duc de Boulogne ? Se préparer pour son combat face à Kaaris, son grand rival avec lequel il s'est déjà affronté en août dernier à l’aéroport d'Orly. Les deux artistes se vouent une détestation viscérale depuis près de deux ans. Récemment l'interprète de Petite fille a lancé un défi à Kaaris : s'affronter sur un ring de boxe devant un public.

Ce à quoi a répondu immédiatement "oui" son ennemi. "Écoutez-bien ce que je vais dire. J'accepte. Je suis chaud", a déclaré le rappeur de Sevran face caméra. "Mes règles, c'est qu'il n'y a pas de règles. On va faire MMA (Arts martiaux mixtes)", a-t-il ajouté dans sa vidéo postée le 27 décembre 2018 sur son compte Instagram.

Le combat sera organisé par l'animateur phare de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna. Fan de boxe (il a déjà assisté à plusieurs matchs de Tony Yoka), le producteur s'est proposé immédiatement pour orchestrer cet événement qui pourrait marquer l'année 2019.

@booba m a certifié qui voulait enterrer la hache de guerre avec @KaarisOfficiel1 !! 2 solutions : ou on envoyait pascal le grand frère ou bien il organisait un combat de boxe en avril . Ça sera a l U Arena et il accepte toutes les règles ! Grâce au noble art , fini les bagarres! — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) 25 décembre 2018