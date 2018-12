Les rappeurs français et ennemis Kaaris (gauche) et Booba (droite)

publié le 29/12/2018 à 18:17

Il ne se passe pas un jour sans que les deux rappeurs ne se provoquent. Depuis l'annonce d'un combat de Mixed Martial Art (MMA) sur un ring pour régler leur différend, Booba et Kaaris se répondent par vidéos interposées.



Dans l'impossibilité d'organiser un match de MMA en France, Booba a prévenu son adversaire ce 29 décembre sur Instagram: "On va trouver une solution pour que ça se fasse". Le Duc de Boulogne compte bien en découdre, même à l'étranger s'il le faut.

Dans son post, le rappeur de 42 ans ne manque pas de se moquer de l'interprète de Or Noir. Il dévoile une vidéo montrant son adversaire en train de frapper un sac de sable. "Ça a l'air un peu mou de l'autre côté", s'amuse Booba.



La réponse de Kaaris ne s'est pas fait attendre. Quelques heures plus tard, celui-ci a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il provoque une nouvelle fois son adversaire. Après quelques insultes et un rappel de leur passage devant le juge pour la bagarre à Orly, Kaaris assume : "Je ne vais pas m'entraîner, juste fumer". Le rappeur accuse également Booba, à plusieurs reprises, d'être un "haineux".

Le 9 octobre dernier, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné les deux rappeurs à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende. Kaaris a fait appel, contrairement à Booba.