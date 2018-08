publié le 04/08/2018 à 22:47

la star Booba et son rival Kaaris, poursuivis pour leur implication dans une bagarre générale à l'aéroport d'Orly, ont été écroués dans la nuit de vendredi à samedi dans l'attente de leur procès, qui a été renvoyé au 6 septembre.



Afin d'éviter tout incident, les deux frères ennemis du rap français et leurs proches ont été écroués dans des prisons séparées. Kaaris se trouve au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) et Booba à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne). Tous deux sont seuls dans leur cellule comme pendant leur temps de promenade. "C'est une mesure qui est prise pour les protéger", a expliqué une source proche du dossier.

Au cours de leur garde à vue, les deux rappeurs ont plaidé la légitime défense, selon les informations du Parisien, qui a eu accès aux procès-verbaux d'auditions.

Avec tout ce qui se passe, c'est une mauvaise idée de faire ça dans un aéroport. Booba





"Je regrette que ça soit arrivé (…) Je fais la différence entre la violence du rap et ma vie réelle, qui est celle d’un père de famille qui s’occupe des siens", a expliqué Kaaris, affirmant qu'il aurait "changé d'avion" s'il avait su que son rival prenait le même.



"Avec tout ce qui se passe – Vigipirate, les attentats, les militaires –, c’est une mauvaise idée de faire ça dans un aéroport. La preuve, on est tous en cellule", a de son côté admis Booba.

Les deux hommes évoquent la légitime défense

Les rappeurs réfutent être à l'origine de la rixe et évoquent la légitime défense en réaction à l'agression du camp adversaire. "Booba et ses amis ont avancé vers nous en nous disant 'Lève-toi s*lope, on va b*iser ta femme comme dans la chanson (sic) […] J’ai répondu en disant 'Je suis là'", a raconté Karris, qui a assuré que "les coups pleuvaient".



Booba, lui, incrimine le comportement "provocateur" de Kaaris. "Il était debout et me fixait […] J’appelle ça de l’intimidation." Le rappeur originaire de Boulogne a admis avoir fait le premier pas, mais uniquement pour "contourner" son ennemi. Selon lui, la bagarre a débuté après qu'il a reçu "un projectile sur l’oreille droite".



Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, également visibles sur celles de vidéosurveillance, on peut voir Booba et ses proches s'en prendre violemment à un ami de Kaaris. "Je concède que sous le coup de la colère et l’énervement, suite aux coups de bouteilles qu’il avait mis avant, on lui a mis une raclée."

Des antécédents entre les deux hommes

Pour se justifier, les artistes ont évoqué leur différend et les provocations de l'un et l'autre sur les réseaux sociaux. "On a des antécédents, des clashs sur les réseaux sociaux. […] C’est moi qui ai lancé Kaaris, il a eu des paroles que je n’ai pas appréciées. Il y a eu des vidéos où il me menaçait, où il annonce clairement que lorsqu’il me verra seul en vrai, il m’enculera, me brisera les os et boira mon sang. Tout y est !", déplore Booba.



Des propos minimisés par le principal intéressé : "Je suis un acteur, j’ai dit choses que je ne pensais pas".



Il faudra donc attendre le 6 septembre prochain pour savoir quelles peines seront prononcées à l'encontre des rappeurs et de leurs proches.