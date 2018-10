publié le 07/10/2018 à 14:08

L'empoignade qui a suivi le combat de samedi a presque relégué au second plan un affrontement de haute volée. Quelques secondes après avoir été déclaré vainqueur de sa rencontre face à Connor McGregor, le russe Khabib Nurmagomedov a voulu en découdre avec toute l'équipe de l’irlandais.



Des agents de sécurité ont dû intervenir pour séparer les deux clans, bien qu'un proche de Nurmagomedov est parvenu à s'en prendre à McGregor, alors encore entrain de récupérer de ses efforts.



McGregor et Nurmagomedov entretiennent un contentieux depuis que le Russe s'est emparé du titre des légers en avril dernier, dont l'Irlandais a été dépossédé pour inactivité. Les deux hommes avaient déjà failli en venir aux mains à New York avant le combat qui avait sacré le Russe quand McGregor et des proches avait tenté de l'agresser en marge d'une conférence de presse.



FreeFight... Le boxeur russe Khabib déclenche une bagarre générale à Kas Vegas après un combat pourtant gagné avec l’irlandais Conor McGregor #MMA #Boxe pic.twitter.com/YCmyXzpO7T — Ulysse Paris (@ulyssepariser) 7 octobre 2018

Le patron de l'UFC Dana White a annoncé que le Russe pourrait écoper d'une suspension et que trois membres de son clan avaient été arrêtés suite à cet incident. "C'était ridicule que Khabib plonge au-dessus du ring", a regretté White. "Il venait de remporter un grand combat, il s'était battu brillamment, il allait recevoir la ceinture et les gens allaient respecter son beau combat et sa victoire. Au lieu de ça, il a plongé au-dessus du ring et a commencé cette énorme bagarre avec le clan de Conor."

"Je n'ai pas autorisé [Nurmagomedov] à recevoir la ceinture, parce que je savais ce qu'il se passerait si on la lui donnait. Les gens allaient jeter tout ce qu'ils pouvaient dans l'octogone, donc c'était mieux de le sortir de là...", a expliqué Dana White.