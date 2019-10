publié le 01/10/2019 à 19:08

Chanteur, YouTubeur, représentant de la France à l'Eurovision... Et maintenant auteur. Bilal Hassani publie sa première autobiographie à tout juste 20 ans le 3 octobre prochain. "Mon histoire est celle d'un enfant humilié devenu Roi, explique-t-il dans un communiqué. Je suis né en banlieue parisienne, j'ai 19 ans, je suis gay et mon rêve absolu a toujours été de devenir une pop star."

Récompensé par le prix "Personnalité LGBTI de l'année 2019" aux Out d'or, une cérémonie qui entend "valoriser les journalistes, artistes et personnalités qui représentent de manière positive les personnes LGBTI dans les médias", Bilal Hassani retrace et affirme son parcours dans son livre.

"Depuis que je suis tout petit, parce que je n'ai pas l'apparence de mon sexe, on me dit que je ne suis pas normal, on me demande qui je suis, une fille ou un garçon. Pourquoi toujours cette alternative ?", s'interroge-t-il.

Son premier album, Kingdom, a été un succès et sera réédité en octobre 2019. En attendant, son concert le 21 octobre à l'Olympia affiche déjà complet.