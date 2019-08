VIDÉO - Homophobie : Thomas Vergara ne veut pas que son fils soit un "Bilal Hassani"

publié le 30/08/2019 à 12:02

Nabilla et Thomas Vergara vont bientôt accueillir leur premier enfant, un fils. Un événement fort qui semble provoquer des rêves chez la future mère. Dans une Story sur son compte Instagram, Thomas Vergara a filmé le récit de son épouse après une nuit agitée.

"[Dans mon rêve] quand il est sorti - j'étais avec ma mère - il est sorti d'un coup, racontait Nabilla. C'était trop bizarre, j'ai même pas forcé. Et, genre, il avait une tête de fille avec une petite barrette de fille, des yeux comme toi, verts, mais de fille avec plein de cils. Et, genre, j'ai dit : 'Mais, c'est une fille ? Et ma mère m'a dit : "Mais non, il a un tout petit zizi'."

"Ah, elle a rêvé qu'il était une fille mais avec un petit zizi", a repris Thomas Vergara à l’attention de ses abonnés. "J'étais trop mal, j'arrêtais pas de pleurer, j'étais trop pas bien", a poursuivi alors Nabilla avant d'être interrompu par son époux. "T'as cru que c'était Bilal Hassani mon fils en fait", a-t-il tranché dans l'espoir de faire rire sa femme qui, immédiatement, a compris le sous-entendu homophobe et désobligeant pour le chanteur Bilal Hassani derrière cette phrase.

"T'es méchant. Ben ouais, même si c'est un Bilal Hassani, je l'aimerai quand même", clamait alors haut et fort Nabilla pour couvrir les "non, non, non" réprobateur de Thomas Vergara. "Je l'aimerai encore plus", a-t-elle conclu sur le ton du défi.

C'est dit, Thomas Vergara ne veut pas d'un fils type Bilal Hassani... ¿ Vous en pensez quoi ? #bilalhassani @iambilalhassani pic.twitter.com/4bqyAvSOjz — Solife_Gossip ¿ (@SolifeG) August 29, 2019

La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le chanteur Bilal Hassani, homosexuel et n'hésitant jamais à jouer sur les codes masculins/féminins dans ses looks, a directement répondu au couple : "Nabilla je t'aime mais Thomas ce n'était pas très gentil". Les internautes ont rapidement condamné ce dérapage homophobe. "Thomas Vergara, si ton fils est comme Bilal Hassani, tu vas faire quoi ? Le renier ? Sérieusement il faut changer les mentalités. On est bientôt en 2020", expliquait l'un d'eux.

Pour Nabilla, il ne s'agissait là que d'une mauvaise plaisanterie de son compagnon. "Il plaisantait bien entendu, il l'aimera plus que tout au monde. La santé avant tout, le reste n'est que futilité", plaidait-elle sur Twitter.

Il plaisante bien entendu il l’aimera plus que tout au monde ¿ La santé avant tout le reste n’est que futilité https://t.co/F28FeGYjUA — Nabilla Vergara (@Nabilla) August 29, 2019