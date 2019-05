Eurovision 2019 : Bilal Hassani se dit "fier" d'avoir "délivré un message"

publié le 19/05/2019 à 03:28

Bilal Hassani est arrivé 14e ce samedi 18 mai au concours de l'Eurovision, remporté par les Pays-Bas. Loin d'être déçu par ce résultat, le candidat Français a conservé le même enthousiasme à l'annonce du classement final. "Je suis super content. C'est vraiment génial. (...) Je savais que je faisait l'Eurovision et j'ai profité de la première à la dernière seconde", confie-t-il sur RTL. "Au niveau de la performance, tout s'est passé comme on le voulait. Donc j'en suis fier".



"On a délivré un message, j'espère qu'au moins une ou deux personnes qui l'ont regardé l'ont reçu et ont été touchés, (...) et se sentiront plus fortes après avoir vu la performance de Roi. C'était beaucoup plus important pour moi de faire ma performance et d'en être fier plutôt que d'être classé 1er, 8e ou je ne sais pas quoi", explique-t-il.



Accompagnés de Lizzy Howell, une danseuse américaine, et de Lin Ching Lang, une Taïwanaise de 32 ans atteinte de surdité. Ils ont tous les trois livrés une prestation très forte et un message : celui de la lutte contre les discriminations.