The Crew Is Reunited: Opening Credits | BH90210

publié le 07/08/2019 à 12:38

Attention nostalgie. BH90210, le reboot tant attendu de Beverly Hills 90210 dévoile enfin son générique. Gabrielle Carteris (Andrea), Shannen Doherty (Brenda), Jennie Garth (Kelly), Brian Austin Green (David), Jason Priestley (Brandon), Tori Spelling (Donna) et Ian Ziering (Steve) sont tous réunis dans cette nouvelle aventure de six épisodes diffusée sur la Fox.

Les fans de Beverly Hills 90210 reconnaîtront tout de suite la musique originelle de la série culte des années 90 et les présentations des personnages un par un. Les acteurs et les actrices d'origine n'incarneront toutefois pas leurs personnages de fiction, mais joueront plutôt des "versions d'eux-mêmes" romancées, "inspirées par leur vie et relations réelles", soulignent les studios Fox.

Le premier épisode, dont la diffusion est prévue pour le 7 août 2019 aux États-Unis, sera un hommage à Luke Perry (Dylan), décédé à la suite d'un AVC en mars dernier. C'est d'ailleurs pour honorer sa mémoire que Shannen Doherty a finalement accepté de jouer dans BH90210. "Pour moi, j'avais l'impression que c'était de lui rendre hommage et d'honorer sa mémoire [en reprenant le rôle de Brenda] et de tout ce qu'il représentait pour le public, les fans et nous tous [le casting original]", expliquait-elle au média américain ET.