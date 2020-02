L'actrice de "Beverly Hills" Esther Scott est décédée à l'âge de 66 ans

publié le 20/02/2020 à 14:08

Un autre membre de la famille de la série Beverly Hills 90210 est décédé. Esther Scott, alias Connie, aperçue dans la saison 4 de la célèbre série américaine est décédée à l'âge de 66 ans vendredi 14 février. L'actrice a succombé à une crise cardiaque.

Esther Scott a été retrouvée inconsciente à son domicile de Santa Monica en Californie. L'actrice est morte quelques jours plus tard dans un hôpital de la ville. La comédienne a joué dans plusieurs films et séries à succès comme, À la recherche du bonheur (2006), Gangster Squad (2013), Transformers (2007), Boyz’n the Hood (1991).

La bande du célèbre feuilleton des années 1990 a connu plusieurs morts tragiques depuis un an. Le décès de Luke Perry, alias Dylan McKay, à l'âge de 52 ans avait attristé toute une génération en mars 2019. Puis la disparition de Jed Allan, qui jouait le père de Steve Sanders, à l'âge de 83 ans à quelques jours d'intervalle. De plus, des nouvelles pas rassurantes de Shannen Doherty ont été récemment relayées. En effet, celle qui campait Brenda Walsh a annoncé le retour de son cancer du sein, alors qu'elle était en rémission depuis plusieurs mois.