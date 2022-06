Amber Heard a le plus beau visage du monde, selon des scientifiques

Des scientifiques ont utilisé une méthode pour déterminer la parfaite symétrie d'un visage sur Amber Heard. Nommée "Nombre d'or grec de la beauté", elle prétend que la beauté est relative à la symétrie d'un visage depuis plusieurs siècles maintenant. Le visage d'Amber Heard a été testé et il s'avère qu'elle atteignait un score de 91,85% de perfection en termes de symétrie à ses 30 ans (elle en a 36 aujourd'hui).

Cette technologie a également pu déterminer que Kim Kardashian avait des sourcils parfaits et Scarlett Johansson, des yeux parfaits. Les lèvres d'Emily Ratajkowski et le front de Kate Moss ont aussi été qualifiés de parfaits.

Amber Heard est celle qui a le score le plus haut. Pour les scientifiques qui ont testé son visage, cela signifie qu'elle est la plus belle femme du monde. Or, cela ne concerne que le niveau de symétrie du visage de la star hollywoodienne.

