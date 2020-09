Alzheimer : "Une maladie qui détruit les familles", raconte Pierre Souchon sur RTL

publié le 21/09/2020 à 20:23

Ce 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Afin de rendre hommage aux malades et à leurs familles, Pierre Souchon et Pascal Obispo ont mêlé leurs voix à celles de 14 autres artistes pour interpréter le titre Vole.

Pour Pascal Obispo, se mobiliser est un devoir : "J'ai l'impression qu'un artiste doit se mobiliser, pour aider les autres, c'est sa fonction première", c'est donc sans aucune hésitation que le chanteur a accepté de participer au projet.

"La maladie d'Alzheimer c'est quelque chose d'important", reconnaît Pascal Obispo qui avoue avoir été chamboulé par le départ d'Annie Girardot, emportée par la maladie. "Ce moment et ce qu'elle a vécu nous a profondément touché, je pense que beaucoup d'entre nous ont aussi réalisé ce que c'était, on s'y est un peu plus attardé. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait peur de toute façon".

C'est une maladie qui est amenée à être de plus en plus présente Pierre Souchon





De son côté, si Pierre Souchon est aussi touché par la cause, c'est parce qu'il a vu de très près les ravages de cette maladie. "J'ai perdu ma grand-mère paternelle, qui a été emportée par Alzheimer", confie celui qui est à l'origine du projet depuis plusieurs années. "C'est une maladie qui est amenée à être de plus en plus présente, parce que ça a toujours existé, mais on vit de plus en plus tard donc il y a de plus en plus de cas".

En effet, aujourd'hui, il y a plus d'un million de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Une maladie très difficile pour le patient, mais encore plus pour son entourage, comme en témoigne Pierre Souchon : "C'est une maladie qui détruit les familles, parce qu'il n'y a plus de reconnaissance, plus de lien, la famille est obligée de prendre entièrement en charge la personne malade et souvent qu'il n'y ait plus de connexion, c'est bouleversant".

> Vole : 16 artistes pour la recherche sur Alzheimer

Reprendre le titre Vole, écrit en faveur de la Fondation Recherche Alzheimer, est pour ces 16 artistes le moyen de soutenir la recherche sur la maladie. Si le gala annuel de la fondation a été annulé à cause de l'épidémie de coronavirus, leur clip est quant à lui disponible sur Youtube.

Nommé "2 générations chantent pour la 3e", le collectif compte parmi ses membres Alain Souchon, Carla Bruni, Laurent Voulzy, Véronique Sanson, M, Clara Luciani, Jean-Louis Aubert, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Nolwenn Leroy, Ours, Sandrine Kiberlain, Julien Voulzy, Gaël Faure, et enfin Pascal Obispo et Pierre Souchon.