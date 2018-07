et La rédaction numérique de RTL

28/08/2017

"Mireille était un catalyseur d'amour, un être spirituel, une femme remarquable de courage, de gentillesse et d'optimisme". C'est un Anthony Delon ému qui a réagi pour RTL au décès de Mireille Darc ce lundi 28 août. Il a ainsi rappelé qu'"elle a traversé de grandes épreuves dans sa vie, qu'elle a toujours surmontées avec dignité et hauteur". Décédée à l'âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie, la comédienne icône du cinéma français reste une personne à laquelle est attaché le fils d'Alain Delon, qui a partagé la vie de Mireille Darc durant 15 ans.



"Bien sûr elle aussi m'a élevé , elle est rentrée dans ma vie a l'âge de 4 ans sur la pointe des pieds avec respect et douceur", se rappelle-t-il. "Elle n'a jamais voulu remplacer ma mère, au contraire elle a toujours eu des mots bienveillants, quelle intelligence", raconte-t-il.

Le comédien, qui a posté sur Instagram une photo noire avec le commentaire "R.I.P. Mimi", était avec Mireille Darc dimanche la veille du décès survenu dans la nuit de dimanche à lundi peu avant 2 heures du matin. "Hier après-midi, je lui ai tenu la main, lui ai parlé , je lui ai dit qu'on l'aimait qu'elle ne s'inquiète pas que le passage serait doux pour elle", confie-t-il à RTL.

"C'est a Pascal (Desprez) son mari a qui je pense fort ce matin, il a été là jusqu'au bout, remarquable. Elle l'aimait profondément et le regardait toujours avec tendresse. Elle est morte dans ses bras, chez elle, sereine", a indiqué Anthony Delon.