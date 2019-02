publié le 11/02/2019 à 04:05

Le jeune mannequin et acteur Alain-Fabien Delon, 24 ans, fils du célèbre acteur dont il a hérité du nom, était l'un des invités de l'émission "On n'est pas couché", samedi 9 février, pour son premier roman, De la race des seigneurs. L'oeuvre, présentée comme une fiction dans laquelle un jeune comédien tente de lancer sa carrière, tout en étant écrasé sous le poids de son père, acteur célèbre, aurait tendance à présenter beaucoup de ressemblances avec la réalité. Un détail que le jeune homme a vivement récusé.



Questionné par Laurent Ruquier sur le sujet de ces coïncidences, Alain-Fabien Delon, quelque peu tendu, lui a répondu : "Vous me dites que c'est mon histoire, que c'est l'histoire de mon père, alors à ce stade-là, relisez le roman. Ce n'est pas la vérité".



"Je n'ai pas du tout envie de laver mon linge sale en public", a poursuivi le jeune homme, qui avait affirmé avoir eu une enfance difficile, marquée par le divorce de ses parents et une éducation réalisée essentiellement par "les domestiques".

À travers son premier roman, le fils d'Alain Delon a déclaré avoir voulu "raconter une histoire" : "Certes, il y a des choses que j'ai vécues, il y en a d'autres (pour lesquelles) je me suis inspirées d'amis ou d'histoires que j'ai entendu. Mais il ne faut pas ramener tout à ça. N'importe quel auteur qui viendrait pour son premier roman, je pense que vous ne lui feriez pas cet affront-là, de lui demander ce qui est vrai ou faux".