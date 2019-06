publié le 14/06/2019 à 22:40

Quand le Samouraï retrouve le Magnifique ! Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. 62 ans de cinéma, sept films en commun. 80 couvertures de Match à eux d'eux. À nouveau réunis le temps d'une photo pour les 70 ans de Paris Match.



"C'est vraiment comme dans un film. J'ai eu la pression. Cette photo, je n'avais pas le droit de la louper. Si quelqu'un m'avait dit dit qu'un jour je photographierai Alain Delon et Jean-Paul Belmondo pour Paris Match, je ne l'aurai pas cru. C'était comme dans un rêve. C'était vraiment exceptionnel", explique la photographe Vlada Krassilnikova qui a immortalisé les deux monstres sacrés.

Un rêve devenu donc réalité le 29 mai dernier dans un studio à Paris. "Alain est arrivé le premier. Il était déjà maquillé, coiffé avec sa chemine. Bébel est arrivé avec une vingtaine de minute de retard. Alain est le cherché à sa voiture. Ils s'embrassaient. Ils se retrouvaient comme deux gamins. C'était tellement touchant et tellement tendre", raconte la photographe.

Jean Paul Belmondo et Alain Delon Crédit : Vlada Krassilnikova / PARIS MATCH

Belmondo, Delon, tous les deux en chemise blanche. Première photo : ils s'opposent au bras de fer, ils rient en se regardant dans les yeux. Magie éternelle. Le temps d'un mano à mano ! "Ils ont serré tellement fort le poignet qu'Alain a dit arrête tu me fais mal. On a eu beaucoup d'émotion. Ils sont tellement professionnels".

Deux légendes de cinéma

Leur première rencontre remonte à 1957 pour le film Sois belle et tais-toi. Ils ont connu ensemble le succès. La même année : en 1960, Belmondo dans À bout de souffle et Delon dans Plein soleil. Le monde du cinéma a cherché à les opposer, la vie les a parfois éloigné mais entre légendes on se respecte. On s'aime.



Comme le montre une deuxième photo, Alain Delon debout derrière Jean-Paul Belmondo assis. L'acteur récemment honoré à Cannes prend son ami dans ses bras, met sa tête contre lui. Leurs mains se rejoignent, leurs regards intenses nous transpercent. "Alain a dit je suis un peu trop loin. Il s'est penché. Il l'a pris tellement fort. C'est comme deux frères. Il y a du respect. Il y a de l'amour profond l'un pour l'autre", témoigne Vlada Krassilnikova.



Mardi, pour la fête d'anniversaire de Paris Match, les deux stars se sont encore une fois retrouvés. On pense alors à cette phrase tirée du livre et du film Le Guépard, de Visconti. "Nous fûmes les Guépards, les Lions ; ceux qui nous remplaceront seront les chacals et des hyènes".