Roselyne Bachelot est l'invitée du Grand Jury dimanche

publié le 03/09/2020

Le secteur de la culture a été durement impacté par la crise sanitaire du coronavirus et le confinement. À l'occasion de l'ouverture du festival d'Angoulême, Jean Castex a annoncé que la création cinématographique serait renforcée par l'État à hauteur de 165 millions d'euros.

"Ces mesures de soutien inédites par leur ampleur et leur ambition auront un effet d'entraînement sur l'ensemble de la filière, des auteurs aux diffuseurs et exploitants de salles", a assuré le premier ministre. Quant au spectacle vivant, privé et public, ce secteur bénéficiera d'une aide de 432 millions d'euros. Ce montant fait partie de l'enveloppe de deux milliards d'euros pour tout le secteur de la culture.

Roselyne Bachelot a aussi annoncé un plan pour "transformer en profondeur" l'Opéra de Paris, victime de la crise. "Il y a urgence (...) C'est tout le modèle de fonctionnement de l'Opéra de Paris qu'il faut aujourd'hui repenser", a-t-elle déclaré.

