Découvrez David Bowie reprenant "Amsterdam" de Jacques Brel

publié le 08/09/2020 à 11:39

Allons faire un tour dans un album de David Bowie qui a pour titre Pin Ups. C’est un album de 1973 dans lequel Bowie reprend ses chansons préférées des années 60. On est en juillet 1973, cinq jours après avoir dit adieu à son personnage de Ziggy Stardust sur scène à Londres, Bowie arrive à Paris et prend la route dans une Cadillac verte, pour passer 3 semaines dans le Val d’Oise, au Château d’Hérouville, reconverti en studio d’enregistrement… Chopin y a vécu et on y croisait dans les années 70 : Elton John, Iggy Pop, Marvin Gaye, les Pink Foyd ou encore les Bee Gees, c’était un lieu incontournable.

Parmi les chansons que Bowie a choisi de célébrer en les enregistrant dans ce château, il y a un morceau à l’origine en français, né sur la scène de l’Olympia en 1964, c’est Amsterdam de Jacques Brel… Bowie avait une passion pour Jacques Brel, il l’avait découvert grâce au musicien anglais Scott Walker, et il adorait le chanter, comme ça, seul à la guitare, bien loin de l’hystérie qui l’entourait à cette époque-là.

Le résultat s’intitule : Port of Amsterdam. C’était la face B du seul 45 tours tiré de l’album Pin Ups, une chanson bonus qui n’était pas dans le disque d’origine. Elle a rejoint l’album dans sa réédition de 1990… C’est Mort Shuman qui avait traduit en anglais le texte de Jacques Brel…

> Jacques Brel "Amsterdam" | Archive INA