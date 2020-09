Rodez : le musée Soulages fermé deux semaines pour cause de coronavirus

et AFP

publié le 08/09/2020 à 00:35

Six cas de Covid-19 ont été détectés parmi des agents d'accueil et de surveillance du musée Soulages à Rodez qui par conséquent restera fermé deux semaines. Ces contaminations ont toutefois eu lieu à l'extérieur de l'établissement, a annoncé lundi 7 septembre la préfecture de l'Aveyron.

"Il est nécessaire de placer en quatorzaine les agents concernés. En conséquence, et parce qu'il n'est plus possible d'assurer matériellement l'accueil du public", la fermeture du musée jusqu'au 20 septembre a été décidée sur proposition de l'Agence régionale de santé (ARS), a indiqué la préfecture.

D'après le directeur du musée, Benoît Decron, "le virus n'a pas circulé dans le musée, qui a été ultra vertueux au niveau de la gestion sanitaire" depuis sa réouverture le 21 mai "l'une des premières en France après le confinement", a souligné Benoît Decron.