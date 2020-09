Peugeot présente la "508 Sport Engineered", sa nouvelle voiture hybride

publié le 24/09/2020 à 13:00

Elle est décrite comme "la voiture de série la plus puissante jamais construite par Peugeot". L'entreprise automobile, qui s'apprête à célébrer ses 210 ans, présente jeudi 24 septembre son nouveau véhicule hybride : la Peugeot 508 Sport Ingineered. Une voiture que RTL a pu tester en avant-première.

La Peugeot 508 Sport Ingineered est composée de trois moteurs : un thermique et deux électriques à l'avant et à l'arrière qui délivrent 360 ch et 520 Nm de couple. Elle dispose d'une autonomie 100% électrique de 42km "dans un silence total" et se recharge "en moins de 7 heures sur une prise domestique standard".

D'une vitesse maximale de 250 km/h, elle est la matérialisation de la nouvelle technologie développée par le constructeur : la Neo-Performance. Celle-ci permet de réduire de manière significative les émissions de CO2 avec un niveau atteignant 46g de CO2/km, soit l'équivalent de 2,03L/100 de consommation.

Fabriquée à Mulhouse, la Peugeot 508 Sport Ingeneered est la première voiture de sport de la marque à destination du grand public. Sa commercialisation est attendue au début de l'année 2021.