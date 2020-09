Journées du patrimoine : découvrez les plus belles voitures Citroën à Aulnay

publié le 19/09/2020 à 10:51

Plus de 6.000 mètres carrés, des centaines de voitures conservées dans un état impeccable, le Conservatoire Citroën d'Aulnay-sous-Bois ouvre ses portes les samedi 19 et dimanche 20 septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Les visiteurs pourront notamment découvrir les véhicultes qui ont fait l'histoire de la marque aux chevrons, comme la Type A à la Traction Avant, en passant par la B10, la C4, la C6 ou encore la Rosalie.

Des visites guidées sont aussi prévues, comme le détaille un des organisateurs : "Des anciens d'Aulnay vont raconter l'histoire de Citroën et aussi leur expérience. Dimanche, on aura des visites libres et la bourse Classic sur les parkings, avec plus de 25 exposants inscrits. Vous pourrez chiner, trouver des pièces ou des documents par exemple".

Enfin, le Club du moteur rotatif fera une démonstration avec la mise en route d'un moteur rotatif : "Ce sera vraiment intéressant, il y aura de quoi voir et entendre", promet l'organisateur. Une vente aux enchères aura lieu sur le site de Sochaux avec plusieurs voitures emblématiques à dégoter.