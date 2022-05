Quelle est la différence entre une avenue et un boulevard ?

Le fait qu’une voie soit baptisée "avenue" ou "boulevard" ne se fait pas à pile ou face. Non il y a de vrais critères qui permettent de déterminer sa dénomination. Et tout ça, comme souvent, est lié à l’Histoire de France…

Le boulevard, par exemple, est un mot dont l’étymologie est hollandaise, le mot "bolwerk", qui signifie "rempart" ou "forteresse", car à l’origine, un boulevard était une fortification en bois qui permettait de protéger une ville. Il y en avait entre autres à Paris, mais au XVIIe siècle, Louis XIV décide de les détruire et de les transformer en larges voies destinées à s’y balader à pied ou en carrosse. Le roi change leur fonction mais garde leur nom : boulevard.

C’est pour cela quand la capitale, la plupart des boulevards sont circulaires, comme les Maréchaux, puisqu’ils suivent le contour d’une enceinte. Par extension, le boulevard est devenu un grand axe pour pénétrer au cœur d’une ville…



L’avenue, elle, a d’autres fonctions. Cela vient du verbe "avenir" qui en vieux Français signifie "arriver". Et pour cause, une avenue est une voie qui arrive d’un lieu ou qui y mène. Elle est donc généralement rectiligne, souvent bordée d’arbres et mène à une place ou à un monument. Par exemple, l’avenue de l’Opéra à Paris mène à l’Opéra. Mieux l’avenue d’Italie, elle, relie la place d’Italie et la porte d’Italie.

Bon avec le temps, ces règles ont été de moins en moins respectées pour des raisons de prestige et d’immobilier. Comme ça fait mieux, plus chic, d’habituer une avenue plutôt qu’une simple rue, pas mal de propriétaires ont eu tendance au XIXe siècle à faire pression, voire à graisser la patte, des élus pour que leur rue soit rebaptisée en avenue.

