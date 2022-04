Tennis : Tsonga annonce sa retraite après Roland-Garros

Cela devenait inévitable. Jo-Wilfried Tsonga a annoncé, mercredi 6 avril, sur les réseaux sociaux sa décision d'arrêter sa carrière à l'issue du prochain Roland-Garros qui aura lieu du 22 mai au 5 juin.

À dix jours de son trente-septième anniversaire, le Manceau fait un constat clair après près de deux ans gâchés par des blessures à répétition : "Mes aptitudes à me dépasser ne sont plus là. Ma tête me dit : ‘Tu peux jouer toute ta vie’, mais mon corps me dit : ‘Tu n’es plus capable d’aller plus loin que ce que je te donne'".

L'ancien numéro 5 mondial espère néanmoins être en état de participer à cet ultime défi : "Ce sera mon quinzième Roland-Garros et j’espère que d’ici-là, je resterai en forme et je serai capable d’être celui que j’ai toujours été dans ce tournoi".

Tsonga va donc mettre un terme à une carrière qui aura fait de lui le deuxième plus beau palmarès du tennis français. Il aura remporté près de 18 titres sur le circuit ATP, une Coupe Davis en 2017 et aura quand même participé à six demi-finales de Grand Chelem, dont une accession en finale de l'Open d'Australie en 2008.