Au Cameroun, Yannick Noah est devenu chef de village

Joueur de tennis, chanteur, puis maintenant chef de village au Cameroun. Yannick Noah s'est, une fois encore, renouvelé, comme le raconte 20 minutes mercredi 2 février, relayant une vidéo de son partenaire Brut.

Le vainqueur de Roland-Garros 1983 est devenu "le patriarche, une sorte de chef à l’ancienne" de son village natal d’Etoudi, devenu depuis un quartier de Yaoundé, la capitale camerounaise.

Yannick Noah a attendu "le bon moment" pour ce retour aux sources. "Tout d'un coup, j'ai eu comme un appel", raconte celui qui a quitté le Cameroun à ses 12 ans. "Maintenant, je me sens trop bien : c’est ici que je dois être ! C'est mon destin d'être ici". Il admet que c'est "une vraie responsabilité". Le rôle de "ce grand frère" : s'occuper des anciens et des plus jeunes, notamment les élèves de l’école (au nombre de 400) créée par sa mère dans sa maison d'enfance. Pour l'assumer pleinement, il avoue s'être remis à l'apprentissage du dialecte local.

"Mon destin, c'est de protéger la terre de mes ancêtres (...) Je le fais pour mes enfants et mes petits-enfants. Je leur laisserai ça, pas juste un trophée dans une vitrine", conclut Yannick Noah.