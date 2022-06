Téléphone : pourquoi dit-on "allô" quand on répond ?

280. Pourquoi dit-on allô quand on répond au téléphone ?

280. Pourquoi dit-on allô quand on répond au téléphone ?

C’est vrai que c’est comme un réflexe, qu’on reçoive ou qu’on passe un coup de fil, le premier mot que l’on prononce, c’est "allô", qui n’est pas loin de "hello", le mot anglais pour dire "bonjour". Effectivement c’est une des explications de l’origine de "allô".

"Allô" serait une déformation du bonjour en anglais "hello", premier mot prononcé par Thomas Edison au téléphone, appareil qu’au passage, il n’a pas inventé contrairement à ce qu’il a voulu faire croire, mais qu’il a développé en premier, petite nuance qu’il fallait signaler. Hello est lui-même dérivé d’un autre mot anglais beaucoup plus ancien celui-là : "halloo", qui est le cri que poussaient les bergers au XIe siècle lorsqu’ils voulaient rassembler leur bétail.

En anglo-normand, la langue pratiquée alors en Grande-Bretagne après l’invasion par Guillaume Le Conquérant, le verbe "halloer" voulait dire "poursuivre en criant". Ce "hallo" a fait son chemin depuis et il a fini par atterrir en Hongrie, c''est là qu’est née la deuxième explication pour l’origine de notre "allô", précisément en avril 1877 lorsque Tivadar Puskás, l’inventeur du central téléphonique, le met en service pour la première fois.

Il prend le combiné et dit alors "hallod ?" qui signifie en hongrois "tu m’entends ?" ce à quoi son interlocuteur lui répond, preuve que ça marche, "hallom", qui là veut dire "je t’entends". Cela a été simplifié par nous Français en "allô" qui d’ailleurs est un mot loin d’être universel puisqu’en Italie, on dit "pronto", au Mexique "bueno", en Israël "shalom" et au Japon "moshi moshi".

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info