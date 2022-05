Roland-Garros : pourquoi certains joueurs signent la caméra à la fin d'un match ?

Si vous suivez les Internationaux de France, vous avez forcément remarqué qu’à la fin d’une rencontre, le gagnant ou la gagnante, avant de sortir du court, prend un marqueur et signe sur la caméra.

En réalité, la signature se fait sur une plaque en plexiglas posée sur l’objectif et parfois d’ailleurs c’est un dessin ou un message, comme une année où le Français et aujourd’hui consultant pour France Télévisions, Michaël Llodra avait écrit "Allez Paris !", car il est supporter du PSG. Ces plaques sont d’ailleurs récupérées et généralement vendues aux enchères pour des œuvres caritatives dédiées aux enfants. Mais, cette tradition, inaugurée dans les années 90 au tournoi de Paris-Bercy et introduite à Roland-Garros il y a un peu plus de 20 ans a aussi une utilité technique.

C’est un signal pour les chaînes qui retransmettent le tournoi dans le monde entier, pas loin de 195 pays. C’est comme un clap de fin, une façon discrète de leur dire que la retransmission internationale, celle commune à tous les pays, est terminée et qu’après on bascule sur la retransmission française. Bref, que si chacun ne reprend pas la main, il va se retrouver sur sa télévision japonaise ou américaine avec Nelson Monfort, mais en version française.

D’ailleurs, cette idée française justement a fait depuis le tour du monde puisqu’à part pour la Coupe Davis, elle a été reprise dans tous les grands tournois, y compris ceux du Grand Chelem. C’est comme ça en matière de tennis, les Français sont plus forts pour filmer que pour jouer.

