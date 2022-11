"Friends" : série éternelle ou générationnelle ?

Le sujet du jour. Ils forment probablement la bande de copains la plus célèbre de tous les temps. Au milieu des années 1990, le petit écran voit débarquer pour la première fois Chandler, Phoebe, Joey, Ross, Rachel et Monica, pour ne plus jamais le quitter. À l'époque, le format n'a rien prometteur. Pourtant, les histoires d'amour et d'amitié de ces 6 jeunes New-yorkais à l'humour décomplexé rencontre très rapidement son public international.

Un phénomène de 10 saisons sans interruption, cumulant au total 236 épisodes, propulse au rang de show culte la série chérie de Marta Kauffman et David Crane. Aujourd'hui encore, Friends n'a pas terminé de faire parler d'elle. L'univers de la série fait l'objet d'une exposition à Paris depuis le 21 novembre 2022, restituant, au détail près, les décors du sitcom comme l'authentique cuisine de Monica ou encore l'inégalable Central Perk.

Pourquoi on en parle ? Comment la série Friends parvient-elle à traverser le temps ? Est-ce une série éternelle ou générationnelle ?

Citation. "C'est cette capacité de nous offrir proximité et identification, de nous offrir un refuge, de nous permettre de nous sentir chez nous, d'être accepté dans cette famille-là, qui était celle de Friends, Pierre Langlais, journaliste et spécialiste série à Télérama.



