Euro féminin 2022 : des troubles "gastro-intestinaux" perturbent l'équipe suisse

À deux jours de leur 2e match de cet Euro féminin, les Suisses ne sont pas en grande forme. "L'entraînement de ce (lundi) matin et le point média prévu cet après-midi doivent être annulés à la dernière minute en raison de symptômes gastro-intestinaux chez huit joueuses et onze membres du staff", est-il écrit dans un message de la Fédération helvète.

"Les faits actuels ne permettent pas de déterminer la cause des problèmes gastro-intestinaux. Les symptômes de vomissements et de diarrhée sont conséquents, mais jusqu'à présent plutôt brefs. Certains n'avaient déjà plus que des symptômes légers ou aucun symptôme ce (lundi) matin", a expliqué le médecin de l'équipe suisse, Martin Schober, dans un communiqué diffusé par la fédération. Les joueuses et membres du staff malades ont été isolés et resteront à l'écart jusqu'à la fin de leurs symptômes.

À l'origine, ce lundi 11 juillet devait être une journée bien remplie pour les joueuses de Nils Nielsen. Elles devaient commencer par une séance d'entraînement matinale à Leeds, où les médias étaient les bienvenus pendant 30 minutes. Une table ronde avec plusieurs Suissesses devait ensuite avoir lieu l'après-midi.

Les Helvètes affrontent pour leur 2e match de la compétition la Suède mercredi 13 juillet à 18h. Elles auront fort à faire contre l'une des équipes favorites de cet Euro. Leur entrée en lice face au Portugal s'était soldée par un nul (2-2).

