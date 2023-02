Pourquoi le plus gros nid à microbes chez vous n’est pas où vous le pensez ?

On pense généralement que c’est du côté des toilettes ou des poignées de porte que les bactéries nous attendent au tournant. Alors oui, c’est vrai, mais la plus grosse concentration de microbes en tout genre, ce n’est pas là qu’elle se trouve chez vous.

Selon Chrysan Chronin, spécialiste des maladies infectieuses en Pennsylvanie, the place to be pour les microbes c’est la bonde de votre évier. Sachez qu’au quotidien, vous êtes à quelques centimètres de l’amas de microbes le plus visqueux et dégoûtant que vous n’ayez jamais vu ! Et pour cause entre l’humidité et la relative obscurité, c’est le paradis pour se développer. Moisissures et champignons à gogo, il en existe 375 sortes différentes en tout, qui évidemment sont projetées vers vous et votre cuisine ou votre salle de bain dès que vous ouvrez le robinet.

Et si la majorité de ces bactéries sont inoffensives, certains champignons sont plus problématiques. Les plus répandues, les Exophiala, peuvent provoquer des éruptions cutanées. Donc ayez le bon réflexe, nettoyer régulièrement vos bondes d’évier avec une éponge que vous n’oublierez pas non plus de laver après. Car une éponge de cuisine, celle qu’on utilise pour la vaisselle et mettre un petit coup sur la table peut contenir jusqu’à 54 milliards de bactéries, ce n’est plus une éponge, c’est une rame de métro aux heures de pointe.

Mais si on doit nettoyer les choses qu’on utilise pour nettoyer, c’est sans fin car du coup, il faudra nettoyer les choses qu’on a utilisées pour nettoyer les choses qu’on utilise !

