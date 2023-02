Pourquoi au foot, la zone devant le but s’appelle "la surface de réparation" ?

Pourquoi cette zone rectangulaire délimitée par de la peinture blanche devant la cage du gardien de but et qui mesure 40,32 mètres de large sur 16,5 de profondeur s'appelle ainsi ? Les virgules à la noix, c’est parce qu’à la base, comme le football vient d’Angleterre, ça a été défini en yards : 44 sur 18. C’est dans cette surface qu’en cas de faute d’un défenseur sur un attaquant ou une main, il peut y avoir un penalty.

D’ailleurs en Angleterre, cette zone s’appelle "penalty area", zone où l’on pénalise. Cette surface existe depuis 1902, elle est apparue après le penalty qui date, lui, des années 1890. Et en France, à l’époque où on faisait la chasse aux anglicismes, on ne disait pas pénalty mais coup de pied de réparation, ce que nos voisins belges continuent à dire. Ils ne disent pas non plus "corner", mais "coup de coin".

Et réparation, évidemment ce n’est pas parce que quelqu’un est tombé en panne, c’est au sens "compensation", "dédommagement", car on estime qu’une faute dans cette surface a lésé l’attaque qui pouvait marquer, donc l’arbitre sévit. D'ailleurs, en Italie, on dit "area di rigore" (zone de sévérité) et en allemand "strafraum".

Enfin, devant la surface de réparation, il y a un arc de cercle tracé, parce qu’en cas de penalty, à part le tireur, tous les autres joueurs doivent se poster en dehors de la surface de réparation. Mais ils doivent aussi être dans un rayon de 9m15 autour du point de penalty, rayon qui déborde de la surface à cet endroit, d’où cet arc de cercle à l’intérieur duquel là aussi c’est interdit de se mettre.

