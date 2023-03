Pourquoi les petits Français ne disent pas merci à Napoléon III ?

C’est à cause de cet empereur que tous les jours en France des millions d’élèves souffrent à cause de ce qu’il a popularisé : la dictée ! Certes, le tout premier responsable, c’est le roi Louis XIII.

La langue française étant alors un joyeux bazar, on écrivait les mots un peu comme on voulait. Il décide avec la création de l’Académie Française en 1634 de mettre de l’ordre dans tout ça et d’homogénéiser le français avec la publication de dictionnaires. Entre les différentes éditions, il va falloir deux siècles pour y parvenir et c’est là qu'apparaît alors la notion de faute d’orthographe. Les premières dictées apparaissent, des recueils sont publiés et elle devient même un passe-temps à la cour de Napoléon III qui adore en faire.

Evidemment, il tient à partager sa passion et fait en sorte que les enfants dans les écoles aient aussi leur ration de dictée. D’ailleurs, c’est pour faire un cadeau à son empereur de mari qu’Eugénie demande à l’écrivain Prosper Mérimée de rédiger une dictée particulièrement compliquée. Résultat : Napoléon III fera 75 fautes, l’impératrice 62 et même Alexandre Dumas, convié à cette dictée et pourtant supposé bon en orthographe, fera 24 erreurs.

Au final, c’est l’ambassadeur d’Autriche Metternich qui fera le moins de fautes : seulement 3. La honte pour les Français. Mais bon, il n’est pas impossible qu’histoire de coller la honte aux Français participant à la dictée, Mérimée lui ait glissé le texte avant qu’elle ne se déroule. Il ne l’a jamais avoué.

