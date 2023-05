Pourquoi à une époque, on se shootait à la salade ?

Ça peut paraître dingue et pourtant il n’y a pas si longtemps, les marchands de légumes étaient des dealers qui vendaient une drogue totalement légale : la laitue. On ne roulait pas des feuilles pour les fumer, mais on en extrayait une substance aux effets psychotropes.

Vous avez peut-être remarqué, quand vous préparez de la salade, qu’en coupant ses feuilles, il y a au niveau de la tige comme une sorte de liquide, un suc qui s’appelle le latex. Une sorte de lait blanc particulièrement présent dans certaines variétés comme la laitue iceberg. Elle était d’ailleurs utilisée non pas en cuisine, mais en médecine.

Les propriétés d’un certain type de salade, la laitue vireuse, sont connues depuis l’Antiquité où on l’utilisait contre les irritations de l’estomac et comme aphrodisiaque, ce qui n’a absolument rien à voir. Au XIXe siècle, les pharmaciens la faisaient sécher et obtenaient une sorte de pâte appelée "lactucarium" ou "opium de laitue". C'est moins puissant que l’opium fait à partir de pavot, dont on extrait la morphine, mais bien meilleur marché et suffisamment fort quand même pour être utilisé comme sédatif, et détourné "pour visiter", comme disait Baudelaire, "les paradis artificiels".

Aujourd’hui, on l’utilise encore mais à petites doses puisque justement, elle est vendue en granules d’homéopathie pour lutter contre l’insomnie. En revanche, c’est pour ça qu’il faut éviter de ne donner que de la salade à manger à votre lapin, si vous en avez un, car à haute dose, elle peut s’avérer dangereuse pour lui, jusqu’à même pouvoir en faire une overdose.

